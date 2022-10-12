Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trafiği durdurup kediyi ezilmekten kurtardı
[Fotograf: DHA]
Avcılar D-100 Karayolu'nda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
D - 100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde meydana gelen olayda, akan trafikte bir kedinin D - 100'ün ortasında yürüdüğünü gören bir sürücü otomobilini durdurup, trafiği kesti.
Sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü. Kediyi ezilmekten kurtaran sürücü daha sonra yoluna devam etti.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 10:49
- 10:59
- 10:40
- 10:38
- 10:28
Sıradaki Haber
Sinop’ta yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz