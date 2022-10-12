Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta temelinden kaynaklı eğilmeye başlayan 5 katlı apartman, gece saatlerinde çevredekileri korkuttu. Eğilen apartman ile etrafındaki 3 bina tahliye edildi.
Gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
Binadan çatlama benzeri sesler gelmesiyle durum 112’ye bildirildi. Olay yerine giden polisler, bina sakinlerine telefonla ulaşarak, binayı tahliye etmelerini istedi. Doğal gaz ve elektrik arıza ekipleri de yıkılma riskine karşı binanın enerjisini kesti.
Bina kontrollü şekilde yıkılacak
Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ise güvenlik amaçlı olay yerine gitti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi.
Çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti. Vinç yardımıyla binaya destek verilirken, geçici olarak temel sağlamlaştırma çalışmaları yürütüleceği öğrenildi. Ardından bina kontrollü olarak yıkılacak.
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