Gece saatlerinde İncedayı Mahallesi 1. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Binadan çatlama benzeri sesler gelmesiyle durum 112’ye bildirildi. Olay yerine giden polisler, bina sakinlerine telefonla ulaşarak, binayı tahliye etmelerini istedi. Doğal gaz ve elektrik arıza ekipleri de yıkılma riskine karşı binanın enerjisini kesti.

Bina kontrollü şekilde yıkılacak

Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ise güvenlik amaçlı olay yerine gitti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binada yaşayanlar geceyi sokakta geçirdi.

Çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti. Vinç yardımıyla binaya destek verilirken, geçici olarak temel sağlamlaştırma çalışmaları yürütüleceği öğrenildi. Ardından bina kontrollü olarak yıkılacak.