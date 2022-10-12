Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Irak uyruklu şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Eskişehir
Son Haberler
- 10:49
- 10:59
- 10:40
- 10:38
- 10:28
Sıradaki Haber
Hatay'da teröristlerce kullanılan iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz