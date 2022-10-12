Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da teröristlerce kullanılan iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı belirlenen iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemelerin bir kısmına el kondu, geri kalanlar da imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, Amanos Dağları kırsalında bulunan Kozludere Mahallesi'nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yaptı.
Terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen iki depoda yaşam malzemeleri bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri imha edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hatay Terör Örgütü
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