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Türkiye
İHA 09.04.2024 02:45

Trafiği birbirine kattı, kaçtığı kaza yerine geri geldi

Bolu’da bir sürücü, trafikte makas atarak iki otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Araçlardan biri takla attı. Kazaya sebebiyet veren sürücü önce olay yerinde kaçtı, bir süre sonra tekrar kaza mahalline geldi.

Trafiği birbirine kattı, kaçtığı kaza yerine geri geldi
[Fotograf: İHA]

Bulvar üzerinde seyreden, sürücüsünün Taner Karaismail olduğu iddia edilen otomobil, önünde giden 2 otomobile makas attı. Araçların yanından süratli şekilde geçen Taner Karaismail yönetimindeki otomobil, yanlarından geçtiği 2 aracın kaza yapmasına sebep oldu.

Umut Çakır idaresindeki otomobil, kaza nedeniyle yol üzerinde takla attı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ise yolda savruldu.

Kazada yaralanan olmazken makas atan otomobil sürücüsü olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaçtığı kaza yerine geri geldi

Polis ekipleri tarafından kazanın nasıl olduğu soruşturuldu. Kazaya karışan araç sürücülerin ifadelerinin alındığı esnada olay yerinden kaçan Taner Karaismail kaza mahaline geri geldi. Ekipler tarafından kazaya karışan tüm araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. 

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Bolu Trafik Kazası
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