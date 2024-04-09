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Türkiye
AA 09.04.2024 01:05

Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı. Ulaşıma kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti, çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]

İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

39 yolcu tahliye edildi

Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere sevk edilen 16 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma açıldı

İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde yolcu otobüsünün yanması sonucu İzmir istikameti, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Yol, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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