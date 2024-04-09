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Türkiye
AA 09.04.2024 01:15

Kağıthane'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada O.Y., M.A., H.Y. ve S.Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede, olayda hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralı 2 kişinin kasten yaralama, gasp, yağma ve hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Caddeyi, güvenlik şeridi çekerek kapatan ekipler olay yerinde 40 boş kovan buldu.

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