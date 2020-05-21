Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'daki çay hasadına 7 binden fazla başvuru
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu. Yapılan başvurulardan bin 226'sının başvurusu onaylandı.
Trabzon Valiliği'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor.
Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu.
Kente gelmek isteyen üreticilerden bin 226'sının başvurusu onaylandı.
Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Trabzon çay hasadıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:12
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