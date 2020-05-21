Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi.
Yol üzerinde seyir eden yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü.
Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: yolcu minibüsü kaza 13 yaralıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:50
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