Kapıyı tek vuruşta açtı içeri girip, yiyecek aradı. Her yere baktı, ancak umduğunu bulamadı.

Koronavirüs nedeniyle Karadeniz yaylalarında hareketlilik henüz başlamadı. Issız kalan yaylalardaki yapılar, ayıların hedefi oldu.

Kış uykusundan uyanan bir ayı, yayladaki lokantaya girdi. Uzun süre yemek arayan bozayı, buzdolabını devirdi. En sonunda bulduğu zeytinyağını içerek dükkandan ayrıldı.

Bu, ayıların yayladaki ilk vukuatı değil. Yiyecek arayan ayılar, çöp konteynerlerini de sık sık deviriyor.