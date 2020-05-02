Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Osmaniye ve Hatay'da şiddetli yağış

Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Doğu'da 6 ile uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4, Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 21, Erzincan'da 17, Kars'ta 16, Ağrı ve Ardahan 14, Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.