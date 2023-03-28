Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeritteki araçla çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.