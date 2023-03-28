Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Trabzon istikametinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, Yomra ilçe merkezi yakınlarında karşı şeritteki araçla çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan Özgür Aydın ile Mücahit Sarı olay yerinde kaybetti, Erdem K. ile Onur Ç. ağır yaralandı.
Yaralılar, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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