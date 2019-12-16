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Trabzon'da su samuru iskeleti bulundu16 Aralık 2019 Pazartesi 17:21 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:37
Trabzon'da bulunan 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeletinin su samuruna ait olduğu belirlendi.
Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde bir kişi, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti buldu.
Yörede ilk kez görülen hayvan iskeleti incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Ancak yapılan incelemede heyecan uyardıran iskeletin bir su samuruna ait olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber
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