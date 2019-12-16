Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde bir kişi, 1,5 metre uzunluğunda 2 ayaklı hayvan iskeleti buldu.

Yörede ilk kez görülen hayvan iskeleti incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Ancak yapılan incelemede heyecan uyardıran iskeletin bir su samuruna ait olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber