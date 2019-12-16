Kayseri İncesu İyi Parti teşkilatı'nda istifa şoku yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve beraberindeki 5 ilçe belediye meclis üyesi istifa ederek AK Partiye geçti.

İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da vardı.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Ben tek başıma bu kararı almadım. Birlikte yürüdüğüm, yoldaşlık ettiğim bütün arkadaşlarımla istişare neticesinde bu kararı aldım" dedi.

İyi Parti tarafından yönetilen ilçe belediyesi artık AK Parti tarafından yönetilecek.

Kaynak: TRT Haber