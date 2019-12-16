Türkiye
İzmir'de bir depoda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi16 Aralık 2019 Pazartesi 17:16 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:18
İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA ]
İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada, 7 bin 200 paket kaçak sigara, 115 dal sarılmış sigara, 130 puro, 13 elektronik sigara ile 55 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Kaynak: AA
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