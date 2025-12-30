Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2025 13:45

Trabzon'da minibüsün çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

Trabzon'un Yomra ilçesinde minibüs, yolda bekleyen kadına çarpıp metrelerce sürükledi. Kadının yaralanmasına yol açan sürücüye ev hapsi verildi.

Y.S.'nin kullandığı minibüs, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde ikamet ettiği sitenin önünde bekleyen N.E'ye çarptı. Aracın altında kalarak sürüklenen kadını fark etmeyen sürücü yoluna devam etti.

Ayak bileğinde ve köprücük kemiğinde kırık oluşan N.E., kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sitenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen N.E.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanık beyanları ve olay yeri görüntülerinin tekrar incelenmesinin ardından savcılık tarafından sürücü Y.S., yeniden gözaltına alındı.

Zanlı hakkında, Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan elektronik kelepçeyle ev hapsi tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Trabzon Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Depremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
İstanbul için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
15:44
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı
15:32
İngiltere'de polis, personelin masonluk üyeliğini beyan etmesinin zorunlu kılınmasını istiyor
15:17
Iğdır'da 'temiz nefes' için mücadele
15:14
Ulucanlar Cezaevi Müzesi bu yıl 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
15:18
İstinaf, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı bozdu
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
FOTO FOKUS
Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan heykeller hazırlanıyor
Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan heykeller hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ