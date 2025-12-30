Açık 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.12.2025 13:16

İstanbul'da yılbaşında buzlanma ve kaygan zemin uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı uyarıda bulundu.

İstanbul'da yılbaşında buzlanma ve kaygan zemin uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olacak.

Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu. Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.

ETİKETLER
İstanbul Buzlanma Hava Durumu
Sıradaki Haber
2 ilde yarın eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
13:34
Depremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldü
13:25
Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralar yasaklandı
13:21
Rusya: Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırı girişimi terör eylemidir
13:22
2 ilde yarın eğitime ara verildi
13:11
Devlet korumasındaki 65 bin 534 genç kamu kurumlarına atandı
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi Ahırkapı'ya demirletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ