AA 30.12.2025 13:26

Depremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören okul sıraları, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülerek kentin kültürel simgelerini yansıtan el yapımı satranç takımına dönüştürüldü.

Depremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldü
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen okul sıraları, enstitü bünyesindeki ahşap oymacılığı atölyesinde yeniden değerlendirilerek satranç takımı olarak tasarlandı.

Projeyle hem çevre bilincinin hem de gençlerin zeka oyunlarına ilgisinin artırılması amaçlandı.

Enstitü Müdürü Ayşegül Kirişci, sıfır atık çalışmalarının olgunlaşma enstitüleri için önemli bir alan olduğunu söyledi.

Geri dönüşümün önemine değinen Kirişci, "Ahşap oymacılığı atölyemizde depremde zarar görmüş okul sıralarının dönüşümünü sağlamış bulunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören okul sıralarını dönüştürerek gençlerimiz için satranç takımı olarak tasarladık." dedi.

Depremde zarar gören okul sıraları satranç takımına dönüştürüldü

Kentin simgeleri satranç taşlarında

Tamamı el işçiliğiyle üretilen satranç takımında klasik taşlar yerine Kahramanmaraş'ın simgelerini kullandıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Kendi taşlarımızı oluşturduk. Bunlar Sütçü İmam, İstiklal Madalyası, Ulu Cami, Maraş Kalesi, aslan figürü ve Maraş çetelerini temsil eden taşlardan oluşuyor. Gençlerimizin bu oyunu oynarken at ve fil gibi klasik taşlar yerine Kahramanmaraş'ın değerlerini temsil eden figürlerle oynamalarını özellikle arzu ettik."

Kirişci, üretimi ve satışı enstitü tarafından yapılan satranç takımının tasarım tescil belgesinin alındığını sözlerine ekledi.

Deprem Kahramanmaraş Sıfır Atık 6 Şubat
