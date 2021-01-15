Trabzon'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finansman sağlayacağı, "Kuyumcu Kent" projesi hayata geçirilecek.

Bakanlığın finansman sağlayacağı proje için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Pazarkapı Mahallesi'nde yer tahsis etti.

Proje ile, altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı ve kazaziyenin tanıtımı yapılacak. Hem bölgeye ekonomik katma değer sağlayacak, hem de istihdamın gelişmesine katkı sunacak.

Hasır ve kazaziyenin yapım aşamaları görülebilecek

Kuyumcu kentte, hasır ve kazaziyenin madenden tel haline getirilmesi, örülmesi ve şekil verilmesi gibi tüm aşamaların görülebileceği atölyeler yer alacak. Altın ya da gümüş telden Trabzon hasırının, kazaziyenin nasıl üretildiği canlı olarak ziyaretçilere gösterilecek.

Aynı zamanda kuyumcu kent içerisinde ürünlerin turistlere satışı da sağlanacak.

Kuyumcu kentin inşa edileceği alanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Planetaryum ve Bilim Merkezi gibi çeşitli projeler de hayata geçirilecek. Kuyumcu kentin iki katlı inşa edilmesi planlanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, proje üzerinde bazı değişiklikler yapılması noktasında çalışmaların sürdüğünü, maliyetinin de bu aşamadan sonra netlik kazanacağını anlattı. Hacısalihoğlu, ihalesi kısa sürede yapılarak birkaç ay içinde de inşaata başlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.