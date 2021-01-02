Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hazırladıkları "Planetaryum ve Bilim Merkezi" projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı ile hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Protokolü bir süre önce imzalanan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Proje için ilerleyen günlerde de ihaleye çıkılacak.

Zorluoğlu'nun verdiği bilgilere göre, proje bilim merkezi ve bir çok şehirde örneği bulunan gezegenevi de denilen planetaryumdan oluşacak ve iki bölüm birbirine entegre şekilde inşa edilecek.

Bilim merkezinin içinde bilim tasarım, beceri ve robotik atölyeleri oluşturulacak.

"Çocukların atolyelerden faydalanmasını istiyoruz"

Zorluoğlu, belediyenin imkanları ile 18 ilçedeki 704 mahalleden ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerini yıl içinde dönüşümlü olarak bu merkeze taşımayı arzuladıklarını söyledi.

"Çocukların, oluşturulacak atölyelerden faydalanmalarını istiyoruz. Burada çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirecek, genişletecek bir takım aktiviteler yapmak istiyoruz. Atölyelerdeki çalışmadan sonra planetaryuma geçilip, orada bambaşka bir dünyayı onlara göstermek ve oradan da uğurlamak istiyoruz. Buradaki çalışmalarımızda öne çıkacak çocuklarımızı bir üst kademeye, deneyap atölyelerine aday olarak yetiştirmek hatta Milli Eğitim teşkilatlarımızın bilim sanat merkezlerine yönlendirmek istiyoruz."

"Çocukları gezegenlerle, yıldızlarla tanıştırmak istiyoruz"

Üst düzey teknoloji kullanılarak çok özel planetaryum da oluşturulacağını vurgulayan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Oraya gelen çocuğu adeta uzayın içinde gezdirmek, gezegenlerle, yıldızlarla tanıştırmak istiyoruz. Okullarda gördükleri derslere benzer ama kendisi de içinde yaşamak, bizatihi o işin bir parçası olmak kaydıyla, dersleri çok daha iyi kavrayacak destek de sağlamış olacağız. Burası sadece çocuklara, gençlere değil, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilere de açık olacak. Dolayısıyla gelen turistlerimiz de merkezin özellikle planetaryum kısmından yararlanmış olacak."

"2022'de hizmete açmayı hedefliyoruz"

Zorluoğlu, merkezin Trabzon'a ve bölgeye önemli bir hizmet yapacağına inandığını belirtti:

"Hedefimiz önümüzdeki iki ay içerisinde projeyi detaylarıyla beraber tamamlamak ve mart ayı içerisinde ihalesini yapmak. Yaklaşık bir yıl içerisinde de inşaatını tamamlayıp, 2022 yılının ilkbaharında burayı hizmete açmayı hedefliyoruz."

"20 milyon lirayı bulacak"

Toplam 12 milyon lira olan proje bedelinin 10 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programından, 2 milyon lirası ise Büyükşehir Belediyesi bütçesinden temin edilecek.

Zorluoğlu, belediye olarak malzemelerin satın alınması noktasında da TÜBİTAK ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Projenin toplamının 20 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Pazarkapı Mahallesi'nde yapılacak

"Planetaryum ve Bilim Merkezi, Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde büyük bir cami inşaatının da devam ettiği bölgede yapılacak. Bu alana her yerden hem araçla hem de yaya olarak ulaşım kolaylıkla sağlanabilecek.

Zorluoğlu, aynı bölgedeki yaklaşık 150 dönüm alanın halkın istifadesine sunulması noktasındaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek alanda yapılacak diğer projelerle ilgili bilgi verdi.

"Biz bu alanı planlayarak Trabzon'a kazandırıyoruz. Orası atıl bir alandı, şimdi orada Planetaryum ve Bilim Merkezi, Avrasya Pazarı, Kuyumcu Kent Projesi, yeni bir itfaiye binası ve gasilhane yapılacak. Bir takım dolmuşların ve otobüslerin hareket merkezini de orada planlıyoruz. Altyapısını tamamladığımızda sadece Planetaryum ve Bilim Merkezi olarak değil, diğer donatıları da oraya yaptığımızda büyük bir meydan olarak da şehre kazandırılacak. Alternatif bir yaşam alanı olarak orayı halkımızın istifadesine sunuyoruz."