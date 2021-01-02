Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Küçükçekmece'de, Iraklı iş insanının koruması, silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Lojistik sektöründe hizmet veren bir firmaya giden şüpheli, Iraklı iş insanı N.H.M. ile görüşmek istedi. Danışmadaki iki kişiyle bir süre konuşan şüpheli, N.H.M'nin şirkette olmadığını söyleyen koruması Muhammet Şevki Taner'e tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden üç mermi ile ağır yaralanan Taner, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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