Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 10 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gazibeyli köyündeki cami lojmanında kalan imam ve ailesinin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen kişiler, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aileden Lütfiye İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
Son Haberler
- 13:12
- 12:46
- 12:44
- 12:56
- 12:38
Sıradaki Haber
Edremit'te mutasyonlu virüse yakalanan kişinin evi karantinada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz