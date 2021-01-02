Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 2020 yılında uyuşturucu ticaretinden 252 şüpheli tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 360 şüpheliden 252'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl kent merkezi ve turistik ilçelerinde uyuşturucuyla etkin bir mücadele sürdürdü.
Belirli aralıklarla düzenlenen operasyonlarda 360 kişi yakalandı. Zanlılardan 252'si tutuklandı, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmalar kapsamında 2 bin 160 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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