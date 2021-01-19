Trabzon'da kazı çalışmasında ortaya çıkan yapı kanal olabilir
Trabzon'da kazı çalışmasında bulunan ve tarihi olduğu düşünülen yapı ile ilgili inceleme sürüyor. Yapı ile ilgili son kararı Anıtlar Kurulu verecek. Kemer içinde kullanılan sıva, buluntunun kanal yapısı olma ihtimalini güçlendiriyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi'nde belediye ekipleri "Trabzon Su Temini" projesi kapsamında kazı çalışması yaparken tarihi olduğu değerlendirilen bir kemere rastladı.
Kahramanmaraş Caddesi'nde yapılan çalışma, tarihi olduğu düşünülen yapının incelenmesi için durduruldu.
"Kanal yapısı olabilir"
Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Mukaddes Ataman, yapı ile ilgili bilgi verdi:
"Tonozun taşları arasında har olarak kullanılan kireçli, tuğla tozlu bir sıvası var. İç sıvasında da mermer tozlu bir sıva var. Tarihi yapılarda bu sıva örneğinin su yalıtımı için yapıldığını görüyoruz. Bu da onun kanal yapısı gibi bir şey olabileceği ihtimalini güçlendiriyor."
Son kararı Anıtlar Kurulu verecek
Tarihi buluntuyla ilgili uzmanların incelemesinin ardından son kararı Anıtlar Kurulu verecek.
Daha önce de Trabzon'da benzer yapılar bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonrasında yapıların tarihi bir önemi olmadığı anlaşılınca çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti.
Haber: Fatih Doğan
Kamera: Fatih Ayaz
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