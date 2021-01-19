Türk Patent ve Marka Kurumu, Edirne Ticaret Borsası’nın yaptığı başvurunun ardından deva-i misk helvasını tescilledi.

Osmanlı döneminde halka ücretsiz olarak dağıtılan ve yumurta akı, 41 baharat ve karaçalı balından yapılan helvanın 250 gramı 20-25 lira arasında satılıyor.

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Osmanlı döneminde hastalıklara şifa olması için yendiği bilinen helva, hem süte karıştırılarak hem de kaşıkla tüketilebiliyor.

Kentin marka değerlerinin ön plana çıkarılması noktasında coğrafi işaretli ürünlerin öneminin büyük olduğunu söyleyen Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, son dönemde coğrafi işaretli ürünlere olan talebin arttığını vurguladı.