Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan lüks otomobil hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, internette araç satışı yapan 8 kişilik çeteye ulaşıldı.

6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri M.E.'nin de aralarında bulunduğu M.S.E, A.A, A.İ., M.K, F.F.A, İ.T. ve B.Ö. gözaltına alındı.

Öğrenciler üzerinden piyasaya sürdüler

Çetenin, araçların satışı için de üniversite öğrencilerini kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, üniversitelere yakın kafelerde öğrencilere 1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabildiklerini, daha fazla satmaları durumunda vergi ödemek zorunda kaldıklarını söyledikleri ortaya çıktı.

Öğrencileri “sizin üzerinizden arabaları satalım, her satış için bin lira veririz" diyerek kullandıkları belirlendi.

Çete üyelerinin, bu yolla 15 lüks otomobili öğrenciler üzerinden piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Otomobillerin satışından ise 2,5 milyon TL'lik kazanç elde edildiği saptandı.

Operasyonda gözaltına alınana 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri M.E. ile birlikte M.S.E, A.İ. F.F.A. tutuklanırken A.A., M.K., İ.T. ile B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.