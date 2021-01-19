Muş'ta Valilik ve Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Muş'un Jeotermal Potansiyelini Belirleme ve Geliştirme" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, kentteki jeotermal su kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla ilçeye bağlı Alagöz Mahallesi'nde Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından sondaj başlatıldı.

Çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, ilçede yürütülen çalışmalarda güzel ve umut verici veriler elde ettiklerini söyledi.

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860 metre derinliğinde

Avcı, Alagöz Mahallesi'nde yürütülen sondaj çalışması sonucu 860 metre derinlikte sıcak su kaynağı tespit edildiğini söyledi. Avcı, "Suyun sıcaklığı 39 derece ve saniyede 45 litre sıcak su çıkıyor. Bundan sonra Varto'da jeotermal otel ve seracılık alanlarında projeler başlatılacak. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Jeotermal kaynaklar, ilçemizin gelişmesi anlamında bir dönüm noktası olacak. Bu, ilk jeotermal sondaj çalışmamızdı. Bundan sonra da ruhsat sahalarımızdaki diğer kuyularımızı da açarak ekonomiye kazandıracağız" dedi.