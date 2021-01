Hakkari Üniversitesi, kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması ve yeni türlerin tespit edilmesi amacıyla, “Hakkari ili Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojik Olarak Tanımlanması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı” projesini yürütüyor.

Öğretim üyeleri, proje kapsamında kırsal alanda yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

“Platyceps rhodarachis” ismiyle literatüre dahil edilen yılan, hızıyla diğer türlerden ayrılması sebebiyle “yarışçı” olarak da adlandırılıyor.

Türkiye’deki 60’ıncı yılan türü

Kentte daha önce yeni örümcek ve çekirge türlerinin tespit edildiğini hatırlatan Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz,



“Bu yılan türü ülkemizde 60’ıncı yılan türü olarak kayıt altına alındı. Platyceps cinsinin en önemli özelliği diğer yılanlara göre çok hızlı olması. Ayrıca zehirsiz bir yılan türü. Buna ilişkin makalemizi Zoology in the Middle East dergisinde yayımlayarak bu türü bilim dünyasına kazandırdık. Bu yılan türü İran ve Irak'ta mevcuttu. Yaptığımız çalışmayla ülkemize de geçtiği tespit edildi” dedi.