Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı ve Orta Akdeniz'e fırtına uyarısı
Batı ve Orta Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esen rüzgarın, geceden itibaren etkisini artırarak Antalya Körfezi ile açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Orta Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerinden etkisini artırması beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Sıradaki Haber
Hakkari'de yeni yılan türü: Zehirsiz ama 'yarışçı'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz