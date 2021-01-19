Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esen rüzgarın, geceden itibaren etkisini artırarak Antalya Körfezi ile açıklarında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Orta Akdeniz'de de gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerinden etkisini artırması beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.