Hakkari Üniversitesinin kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması ve yeni türlerin tespit edilmesi amacıyla başlattığı "Hakkari ili Amfibi ve Sürüngen Türlerinin Morfolojik Olarak Tanımlanması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda üniversite bünyesinde üç yıl önce kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri, yürüttükleri çalışmalarla yeni türleri keşfedip bilim dünyasına kazandırıyor.

Projede Aydın Adnan Menderes ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de yer alıyor.

Daha önce keşfettikleri canlı türleriyle kentin biyolojik zenginliğini ortaya koyan öğretim üyeleri, yüksek rakımlı bölgelerde yürüttükleri araştırmalar sırasında yeni bir yılan türü tespit etti.

Türkiye'deki 60'ıncı yılan türü

Hızıyla diğer türlerden farklı olduğu belirlenen yılan türü "Platyceps rhodarachis" ismiyle literatüre dahil edildi. Türkiye'de 60'ıncı yılan türü olarak kayıt altına alınan türle ilgili makale, "Zoology in the Middle East" dergisinde yayımlandı.

Zehirsiz bir tür olan yılan "Yarışçı" olarak biliniyor

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Can Yılmaz, "Platyceps" cinsine ait olan ve daha önce 3 türü görülen yılanın, bu cinsin dördüncü türü olarak kayıt altına alındığını söyledi.

Kentte daha önce yeni örümcek ve çekirge türlerinin tespit edildiğini belirten Yılmaz, kentte yapacakları çalışmalarla yeni türlerle karşılaşma olasılıklarının yüksek olduğunu vurguladı.

Yılmaz, tespit edilen yeni yılan türüyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu yılan türü ülkemizde 60. yılan türü olarak kayıt altına alındı. Platyceps cinsinin en önemli özelliği diğer yılanlara göre çok hızlı olması. Ayrıca zehirsiz bir yılan türü. 'Yarışçı' olarak da biliniyor. Buna ilişkin makalemizi Zoology in the Middle East dergisinde yayımlayarak bu türü bilim dünyasına kazandırdık. Hakkari'nin İran ve Irak'a komşu olmasından dolayı iki ülkenin herpetofauna üyelerini bulundurma olasılığı var. Bu yılan türü İran ve Irak'ta mevcuttu. Yaptığımız çalışmayla ülkemize de geçtiği tespit edildi."