Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Afyonkarahisar ile İstanbul'da 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu, pompalı tüfek, 3 tabanca, kurusıkı tabanca, 23 kartuş ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda, Afyonkarahisar'da G.B, Y.Y, Ö.S, M.S, İ.K, M.R.B. ve S.C.A, İstanbul'da ise M.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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