Dağlık bölgeye çıkan köylüler, killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaşınca fotoğrafını çekip internette araştırma yaptı.

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten, bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Amasya Müzesi yetkilileri bölgede inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.



