Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğu Karadeniz’de 448 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde süren kar yağışı nedeniyle 6 ilde 448 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte başlayan kar yağışı sürüyor.
Bölgede, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle 448 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Özel İdare ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Kar yağışıyla bölgedeki çayırlar beyaz örtüyle kaplandı.
Etiketler: Kar Yağışı
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