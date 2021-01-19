Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 37 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 37 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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