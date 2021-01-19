Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da heyelanda 2 ev zarar gördü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan heyelanda 2 ev hasar gördü.
İlçenin Çilekli Mahallesi'nde gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu yamaçtan kayan toprak heyelana neden oldu.
Heyelanda Ayşe Keskin'e ait biri yeni inşa edilen 2 evde hasar oluştu.
Keskin ailesinin heyelan anında Akçaabat merkezdeki evlerinde bulundukları öğrenildi.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, fen işleri ekiplerinin mahalleye giderek incelemelerde bulunduğunu belirterek, evleri zarar gören vatandaşa geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Heyelan
Son Haberler
- 16:19
- 16:11
- 16:26
- 15:52
- 16:01
Sıradaki Haber
Akçaabat'a teleferik projesi: Orta Mahalle'den Akçatepe'ye uzanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz