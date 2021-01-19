Ortamahalle; Osmanlı dönemine ait evler, konaklar, çeşmeler, sokaklar ve mahalle kültürü bir bütün halinde sergilenmesiyle geçmişten bugüne gelebilen nadir yerleşim yerlerinden.

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Akçaabat Belediyesince hazırlanan teleferik projesiyle 4 bin 613 metre uzunluğunda yapılacak sistemle ilçeye ilginin artırılması hedefleniyor.

Hazırlanan projeye göre teleferik, ilçenin sahilinden Ortamahalle sit alanının üst kısmında yapılacak bir istasyona, oradan Akçatepe tesislerinin olduğu bölgeye ulaşacak.

Teleferik sistemi yaklaşık 7 milyon dolara mal olacak

Projenin başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkı'nın deniz tarafında, ikinci istasyonu Ortamahalle'nin arka kısmında ve son istasyonu Akçatepe'de olmak üzere toplamda 3 istasyondan oluşacak teleferiğin yaklaşık 7 milyon dolara yapılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, teleferik projesinin Ortamahalle'den geçeceğini belirterek "İlk istasyonu liman bölgesinden geçecek teleferiğin uzunluğu 888 metre, ikinci istasyonu yaklaşık 3 bin metre, üçüncü istasyon ise yaklaşık 725 metre uzunluğunda olacak." dedi.

Proje yap, işlet, devret sistemiyle bölgeye kazandırılacak

Projenin tamamen bittiğini aktaran Ekim, projenin yap, işlet, devret sistemiyle gerçekleştirileceğini söyledi:

"Projemize yatırımcı bekliyoruz. Birkaç iş adamıyla birlikte istişaremiz var. Yap, işlet, devret sistemiyle beraber bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Belki etap etap da yapabiliriz. Önce Ortamahalle'yi, sonra Akçatepe etabı olmak üzere, bir aksilik olmazsa."

[Projede Akçatepe istasyonunun balık şeklinde olduğu görülüyor. ]

"Akçaabat'a turizm adına güzel bir tesis kazandıracağız"

Ekim, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından özellikle turizm sektörünün etkilendiğini ancak teleferik projesinin hayata geçişiyle Akçaabat'a turizm adına güzel bir tesis kazandıracaklarını belirtti:

"Vatandaşlar Akçaabat'ın sahil kesimini ve Ortamahalle'yi havadan da görebilecek. Yukarılara çıkıldıkça seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralara tanıklık edebileceği teleferik, turizmin yanı sıra ulaşım ve şehrin imajı açısından da önemli bir yatırım olacaktır."