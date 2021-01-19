Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman’da 207 köy ve 247 mezraya ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan 207 köy ve bağlı 247 mezraya ulaşım sağlanması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.
Adıyaman’da dünden beri etkili olan kar yağışı özellikle kısal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yollar kapandı.
Adıyaman merkezde 60 köy ve bağlı 59 mezra, Besni ilçesinde 37 köy ve bağlı 26 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger’de 23 köy ve bağlı 45 mezra, Gölbaşı’nda 18 köy ve bağlı 19 mezra, Kahta’da 20 köy ve bağlı 22 mezra, Sincik’te 16 köy ve bağlı 38 mezra, Tut’ta 13 köy ve bağlı 7 mezra olmak üzere toplam 207 köy yolu ve 247 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ekiplerinin tüm ekipleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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