Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup gönderdi.

Vali Sonel, mektubunun sonuna koyduğu "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" notu ile çocuklardan isteklerini öğrendi.

Yetim ve öksüz çocuklardan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinası, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

[Çisem Gül Baydemir, mektubunda talep ettiği yavru köpeğe kavuşmanın sevincini yaşadı. ]

Sonel, hazırlanan hediye paketlerini evlerine götürdüğü çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da yaşayan 2 bin 112 yetim ve öksüze tek tek mektup yazdı, isteklerini yerine getirdi. Vali Sonel detayları @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/9hfEImWt6p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2021

"Yetim ve öksüzü unutursanız yaptığımız işlerin hiçbir önemi yoktur"

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygulanan Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur." dedi.

"Kapadokya’yı, Anıtkabir’i, Galata Kulesi’ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla, Ordu'muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik."

Vali Sonel, yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evleri de inceleyip başka nelere ihtiyaçları olduğunu tespit etme imkanı da buldu.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.