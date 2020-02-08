Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da hava ulaşımına kar engeli
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı hava trafiğini de olumsuz etkiliyor. Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sis ve kar yağışı, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılması planlanan uçuşların, hava muhalefeti yüzünden karşılıklı iptal edildiği öğrenildi.
Kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor
Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayabileceğini belirtti.
Etiketler: Trabzon trabzon haber trabzon hava durumuSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:14
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