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Türkiye
AA 27.10.2024 12:24

Trabzon'da ekim ayında karla mücadele: Kapanan yollar için çalışma yapılıyor

Trabzon'da ekim ayında karla mücadele çalışmaları başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve yayla yollarını açma çalışmaları ekipler tarafından sürüyor.

Trabzon'da ekim ayında karla mücadele: Kapanan yollar için çalışma yapılıyor

Trabzon'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve yayla yollarını açma çalışmalarının kesintisiz sürüyor.

Ekiplerin ulaşıma kapanan yollara müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Çarşıbaşı'nın Şahinli, Köprübaşı'nın Köşk, Taşlı, Yangın, Kovuktaş, Sürmene'nin Gangel, Şalpazarı'nın Alaca, Düzköy'ün Kadırga, Derinoba, Fengo, Alazlı, Beypınarı, Hırsafa, Hayrat'ın Mesoraş, Yomra'nın Sırganlı, Çayakara'nın Mahtala, Maçka'nın Ambarlı, Mincanos ve Kazıklı yaylalarında karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Olumsuz durumda 153 hattına bilgi verilmeli"

Açıklamada, Köprübaşı ilçesinin Seslikaya Yaylası'nda mahsur kalan araçların da kurtarıldığı aktarılarak, "Hayrat ilçesi Göksel Mahallesi'nin kardan dolayı kapanan yolu da ulaşıma açılarak vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildi" denildi.

Ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü önlemin alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında yayla yollarını kullanmaktan kaçınmalıdır. Herhangi olumsuz bir durumda Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin Alo 153 hattına bilgi verilmesi yeterlidir" ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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