Tescilli Mengen peyniri 81 ildeki marketlerde satılacak

Mengen Merkez ve Köyleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, Mengen peynirinin geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Peynirin kooperatif çalışmasıyla seri üretimi yapılıyor, artan talep dolayısıyla Türkiye'deki tüm şehirlerde ulaşılabilir olacak.

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Mengen peynirinin Osmanlı mutfağından geldiği anımsatılan açıklamada, "Hem Mengen'in değeri peyniri üretiyoruz hem de üreticimizi destekliyoruz. İlçemizden elde edilen ünlü Mengen peynirini tüm Türkiye'de ulaşılabilir yapmak için ağımızı kurduk; büyük marketlerde bulunacak, hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, peynirin kızartılarak yenebildiği, erimediği için tavaya yapışmadığı kaydedildi.