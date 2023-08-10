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Türkiye
AA 10.08.2023 17:27

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'ın cansız bedeni bulundu.

Trabzon'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinden dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yeşilay'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramalara, helikopter ve dronla da destek verildi.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin bölgedeki arama faaliyetleri sonunda Yeşilay'ın cansız bedeni, kaybolduğu bölgedeki kayaların arasında bulundu.

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dün birlikte denize giren Yeşilay'ın da akrabaları olan Nimet K. ve 4 yakını ise çevredekiler tarafından kurtarılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

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