Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Trabzon'da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38'ini söndürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı 13 noktada soğutma çalışmalarının sürdüğü, 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

23 ayrı ilden 37 arazöz sevk edildi

Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon'a 23 ayrı ilden 37 arazöz sevk edildi. Ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlar da yangına müdahalede bulundu.

Trabzon genelindeki yangınlarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı ancak 21 bağ evi yandı. Dernekpazarı ilçesi Günebakan Mahallesinde 9, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde de 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan evlerde tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü.

270 hektarlık alan etkilendi

Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber