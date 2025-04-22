Trabzon ve Ordu'da hava ulaşımına "sis" engel oldu

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve İzmir'e karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları da ertelendi.

Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

Ordu

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bir uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi, karşılıklı bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanıyor.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.