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Türkiye
AA 22.04.2025 06:15

Ankara'da iki araç çarpıştı, bulvar kapandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan iki otomobil sürücüsü çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, 19 Mayıs Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Ankara'da iki araç çarpıştı, bulvar kapandı

Boğaziçi Mahallesi Boğaziçi Köprüsü'nde, 19 Mayıs Bulvarı'na seyir halindeki, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 20 GG 341 ve 78 BF 355 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar H.P, Y.B, U.B, A.A, H.Ü ve İ.E ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 19 Mayıs Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yol, çekici yardımıyla otomobillerin kaldırılmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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