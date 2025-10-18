Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünce uygulanan melodili yol projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Melodili yol projesiyle keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulamasını Trabzon'da hayata geçirdik. Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nun 29-31 kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sürücüler sabit hızla gittiğinde 'Ceddin Deden' melodisini duyacak." dedi.

Uraloğlu, müzikli yolu ilk Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar Çıkışı 37. kilometresinde uygulamaya başladıklarını ifade ederek "Hayata geçirdiğimiz ilk iki uygulamada da Mozart'ın 'Türk Marşı' çalıyor." diye konuştu.

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler melodiye dönüşüyor"

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor. Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor."

Bakan Uraloğlu, melodili yol uygulamasının kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılmasının önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.