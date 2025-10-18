Açık 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.10.2025 11:51

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor

Savcıyı telefonla arayarak, kendisini Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi gibi tanıtıp, dosyası hakkında lehine karar verilmesi için telkinde bulunan şüpheli hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor

Şüpheli Alperen Başyurt, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının santral birimini arayarak kendisini HSK üyesi olarak tanıttı ve savcıyla görüşmek istediğini söyledi.

Şüpheli, telefonla görüştüğü savcıya, soruşturması tamamlanan bir dosya için kendisi lehine karar verilmesi yönünde telkinlerde bulundu.

Görüşmede, şüphelinin söz konusu HSK üyesi olmadığını anlayan savcı, Başyurt hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede şüphelinin, yargı görevi yapan cumhuriyet savcısını arayarak görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla kendisi lehine karar verilmesi için üzerine atılı suçu işlediği aktarıldı.

Başyurt'un "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen iddianame,, değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık HSK
Sıradaki Haber
Tartıştığı eşini arabada alıkoyan kocanın cezası onandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:42
Türk savunma sanayii NATO'da yeteneklerini konuşturdu
12:17
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
12:14
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
12:15
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" 2. gününde
11:55
Kamu personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira ödeme yapılacak
11:54
Milli SİHA'ların öncü ismi: Özdemir Bayraktar
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda ölüleri gömecek boş yer kalmadı
FOTO FOKUS
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
Trabzon-Maçka Devlet Yolu'nda 'Ceddin Deden' melodisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ