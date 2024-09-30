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Türkiye
TRT Haber-İHA 30.09.2024 16:36

Toz taşınımı zincirleme kazalara neden oldu

Konya ve Aksaray'da kum fırtınası etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, trafikte zincirleme kazaları beraberinde getirdi. İki ilde 23 aracın karıştığı kazalarda 13 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya kara yolunda toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Hem zincirleme hem de ayrı ayrı kazalar meydana geldi.

Aksaray-Konya yolunda toplamda 15 araç kaza yaptı. Yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Konya-Ankara yolunda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Fırtına, Konya-Ankara kara yolunda da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kulu ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Ankara Konya Toz Taşınımı Trafik Kazası
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