Toz taşınımı zincirleme kazalara neden oldu

Aksaray-Konya kara yolunda toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Hem zincirleme hem de ayrı ayrı kazalar meydana geldi.

Aksaray-Konya yolunda toplamda 15 araç kaza yaptı. Yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Konya-Ankara yolunda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Fırtına, Konya-Ankara kara yolunda da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kulu ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.