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Türkiye
İHA 30.09.2024 16:07

Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çoban bulamıyor

Sürü sahipleri artık çoban bulamaz hale geldi. Aylık 70 bin lira alan ve yeme, içme, barınma ile kıyafeti sürü sahibi tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor. İstekleri karşılayan üreticiler yine de çalıştıracak çoban bulamıyor.

Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çoban bulamıyor
[Fotograf: İHA]

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor.

Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor.

Sürü sahipleri tüm istekleri kabul etmesine rağmen çoban bulamıyor. Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor.

Sürü sahipleri aylık 70 bin liraya çoban bulamıyor

Çelenk, ''Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramızda para etmeyecek duruma geldi. Şuanda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait. Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunumu vardı ama şuanda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum” dedi.

Çobanın çok önemli olduğunu söyleyen Çelenk, “500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz. Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti" diye konuştu.

"Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor"

Çelenk, ''Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek. Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. Ben 5 yaşından buyana çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim'' şeklinde konuştu. 

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