Bartın’da metrelerce uzayan çöp yığınlarıyla ilgili inceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası’na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğünü tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Konuyla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış; çöplerin hangi kurum veya kişiler tarafından döküldüğü araştırılırken, tespitin yapılmasıyla çevreyi kirletenler hakkında Çevre Kanununa istinaden gerekli işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.